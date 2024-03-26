Зеленский мог уволить секретаря СНБО Данилова за его нецензурные высказывания в адрес китайского дипломата Ли Хуэя, считает запорожский общественник В. Рогов.

В беседе с РИАН Рогов напомнил, что причиной увольнения Данилова мог стать дипломатический скандал. Ранее Данилов позволил себе публично переиначить фамилию китайского дипломата при помощи русского мата. За то, что Данилов использовал мат в отношении уважаемого китайского дипломата, он и поплатился, считает Рогов.

Рогов считает, что пост секретаря Службы нацбезопасности и обороны Украины в последние годы превратился в «кресло говоруна». Занимающий эту должность человек «ни на что не влиял».

Однако именно Данилову принадлежит идею введения санкционных списков, на которых он отлично «подзаработал», сказал Рогов. Данилову платили за то, что он включал или исключал конкретные имена из данных списков, так что уволенный чиновник «вымогатель и террорист», резюмировал запорожский общественник.