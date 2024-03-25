Родственники Далерджона Мирзоева, живущие в Новосибирске, заявили, что отрекаются от него. По словам родни 32-летнего террориста, они бы самостоятельно «забили бы его камнями» за такой ужасный поступок.

Журналисты «Комсомольской правды» связались с родственниками Мирзоева. Во время беседы удалось узнать, что Далерджон проживал в их квартире в Новосибирске. Известно, что временная регистрация у него закончилась еще в январе. Также известно, что в Таджикистане у Мирзоева есть семья – жена и четверо детей. В Россию Далерджон Мирзоев приезжал, чтобы работать таксистом. Заработанные средства он пересылал своей семье.

Ничего необычного в поведении Мирзоева родня не замечала. Он никогда не высказывался радикально, да и специфической литературы никогда не читал. Связь с ним они потеряли в ноябре 2023 года, когда он уехал в Москву.

По имеющейся информации, Мирзоев являлся «главарем» среди остальных террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле».