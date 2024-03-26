Британский эксперт в области здорового питания Р. Хобсон считает, что перхоть может появляться из-за нехватки витамина В7 (биотина) и омега-3.

В статье для Daily Mail Хоббсон поясняет, что биотин – составляющая ферментов, которые регулируют обмен жиров и углеводов. Он нужен для работы нервной системы, красоты кожи, ногтей, волос. Омега-3 необходимо для иммунитета, здоровья сердечно-сосудистой системы. Он также влияет на прочность и эластичность волос.

Если данных элементов в организме не хватает, кожа становится сухой, что приводит к появлению перхоти. Чтобы восполнить нехватку биотина и омега-3, следует включать в рацион миндаль и лосось, а также есть арахисовое масло и семечки подсолнуха. Эти продукты богаты как биотином, так и жирными кислотами омега-3.