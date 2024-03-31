Стадо баранов и овец с Украины вторглось на территорию Польши. Портал RMF24 написал, что пограничники подняли тревогу из-за незаконного пересечения границы.

В статье говорится, что пограничники следили за стадом с камеры видеонаблюдения, так как подобное «вторжение» происходит не в первый раз. Животные сразу начали пастись на польской территории в селе Корчов, но спокойно поесть им не дали. Пограничники связались с владельцем овец и отправили животных в загон.

Офицер погранслужбы Петр Закеларж рассказал, что две недели назад это же стадо паслось вдоль границы, но тогда оно не стало пересекать ее, чтобы попасть на польскую территорию.

Напомним, Украина с Польшей конфликтуют из-за транзита сельхозпродукции в Европу. Фермеры перекрыли таможенные пункты и не пропускают фуры с зерном, иногда даже повреждают его и вступают в перепалки с водителями.