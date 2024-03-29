Российские ВС пользуются отсутствием у Киева достаточного количества средств ПВО и своим превосходством в воздухе. Они задействуют авиабомбы и дроны-камикадзе, уничтожая противника.

Так, бомбы с модулями планирования и коррекции громят целые укрепрайоны ВСУ, причем самолетам-носителям абсолютно ничего не угрожает. Они даже не входят в зону действия ПВО, чтобы сбросить боеприпасы.

«Россия контролирует воздушное пространство, и не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов», – передает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

Также ВС РФ активно стали использовать гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал», которые зачищают от ВСУ целые районы в тыловых областях. Все это указывает на скорый конец украинской армии, уверен разведчик.