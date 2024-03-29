Специалисты ВС РФ досконально изучают западные образцы вооружений, попадающие им в руки относительно целым, чтобы получит информацию необходимую для выработки эффективных мер противодействия. Уникальные кадры с разборкой российскими инженерами уцелевшей после падения боевой части англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow были опубликованы корреспондентом РИА Новости.

«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. Порой во время работы ПВО ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты», – заявил специалист ВС РФ.

Инженеры с высоким уровнем квалификации разбирают крылатую ракету западного производства буквально на винтики, чтобы выяснить их тактико-технические характеристики. После анализа полученной информации все актуальные данные передаются в силовые ведомства и учебные центры. Изучение вооружения противника позволяет российским специалистам модернизировать системы ПВО, повышая их эффективность в условиях реального боя.

Ракета, попавшая в руки российских специалистов целой, была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому удалось выяснить, что боевая часть Storm Shadow тандемная. Во время поражения цели сначала срабатывает кумулятивный предзаряд, пробивающий отверстие в укрепленной цели для детонации основного заряда внутри помещения.