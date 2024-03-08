Республиканцы назвали «чепухой» заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не собирается оставлять Украину и будет поддерживать ее столько, сколько понадобится.

Не понравилось республиканцам и заявление о Дональде Трампе, который якобы ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин должен делать все, что ему хочется.

Представители Республиканской партии Тим Уолберги Майк Лоулер освистали Байдена, Руководство тут же указало им, что не стоит мешать президенту выступать.

Американский лидер заявил, что США должны продолжать противостояние с Владимиром Путиным, причем это высказывание встретили одобрительными возгласами только демократы. Республиканцы выразили свое несогласие с позицией президента гробовым молчанием.

Байден ул0ожился в своем послании всего в один час и 8 минут, в то время как Послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина длилось в два раза дольше.