Американское издание The New York Times сообщило, что в штате Канзас представители Республиканской партии провели вечеринку, на которой чучело с изображением лица президента США Джо Байдена подвергалось насилию. Данное мероприятие было организовано республиканцами округа Джонсон. Вечеринка проводилась под названием «Великая вечеринка: дорога округа Джонсон к красному событию».

В Сети были опубликованы кадры, как присутствовавшие на вечере гости избивают чучело с прикрепленной маской, изображающей лицо Байдена. Эта видеозапись вызвала настоящий скандал.

В связи с этим, представители Республиканской партии решили принести извинения за совершенные действия. По словам Марии Холидей, председателя Республиканской партии округа Джонсон, в ходе мероприятия была проведена выставка «интерактивной самообороны». Для этих целей был представлен тренировочный мешок, используемый для обучения самообороне. Холидей отметила, что маска не являлась частью выставки. Также она извинилась за данное происшествия, отметив, что использование вышеупомянутой маски не являлось частью программы.