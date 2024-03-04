Задержанный сотрудниками ФСБ России украинский диверсант Дилявер Куршутов дал признательные показания о подготовке теракта в отношении российских военнослужащих и чиновников в Запорожской области с применением токсичного химиката BZ. Об этом в своем материале рассказывает корреспондент Эмиль Тимашев специально для РЕН ТВ.

Завербовавшие Куршутова сотрудники ГУР Украины присвоили своему диверсанту псевдоним «Вампир». Тайник с пауэрбанками начиненными взрывчаткой и ампулами с аналогом токсичного химиката BZ был оборудован в одной из могил на Красногорском кладбище в Мелитополе.

Куратор украинского диверсанта пообещал выплатить награду в размере 2 тысяч долларов за отравление российских военнослужащих и 10 тысяч – за успешное отравление главы Запорожской области Евгения Балицкого или кого-то из его окружения. Также Куршутов должен был подбросить российским военнослужащим пауэрбанки с взрывчаткой.

Сотрудники ФСБ также задержали подельников Куршутова – Ольгу и Геннадия Капраловых. В отношении троих задержанных диверсантов возбуждено уголовное дело статьям 355 и 205 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения» и «Теракт»).