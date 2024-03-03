Редкий автомобиль Ferrari 250 Europa в исполнении Vignale ушел с молотка на аукционе RM Sotheby’s, проходившего с 1-го по 2-е марта в Майами, за 4,3 миллиона долларов.

Всего было построено два подобных автомобиля. Под капотом у редкого спорткара установлен 3-литровый двигатель Colombo V12. Эксперты предполагали, что данный лот уйдет за 4,5-5 миллионов долларов, однако автомобиль продали дешевле расчетной стоимости.

В ходе аукциона были проданы раритетный кабриолет с «исчезающей крышей» Duesenberg Model J 1930 года за 3,8 миллиона, суперкар Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Sang Bleu, выпущенный к 100-летнему юбилею марки, за 3,1 миллиона и Ferrari F40 1990 года выпуска за 3,3 миллиона долларов.

Еще несколько винтажных автомобилей, среди которых родстер Mercedes-Benz 300 SL 1963-го года выпуска, кабриолет Mercedes-Benz 540 K 1939 года выпуска, Porsche 906 Carrera 6 1966-го года выпуска и другие машины, ушли с молотка за 2 миллиона долларов.