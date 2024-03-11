Командование украинской армии в ускоренном режиме пытается построить большое количество оборонительных сооружений на нескольких участках линии боевого соприкосновения, поскольку ВСУ переходят к обороне. Об этом в своем докладе сообщает британская разведка.

Сообщается, что изнуряющий характер конфликта заставил командование Вооруженных сил Украины перейти к обороне на всей протяженности линии фронта. В настоящий момент Вооруженные силы Украины роют окопы, оборудуют новые укрепрайоны, минируют поля и устанавливают «зубы дракона» на основных направлениях линии боевого соприкосновения, чтобы не допустить прорыва российской армии.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепить оборону важного промышленного и научного центра страны – города Харьков. По словам украинского лидера, необходимость в укреплении обороны связана с продвижением российских сил на фронте.