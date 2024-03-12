Напряженные отношения между Пекином и Нью-Дели из-за спора о приграничных территориях в Южном Тибете могут перерасти в вооруженные конфликт между двумя государствами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежегодный доклад разведывательной службы США.

Индия и КНР не могут официально договориться о государственной границе в Гималаях, поэтому территории двух стран в спорном регионе после завершения в 1962 году китайско-индийской войны разделяет специальная линия фактического контроля. Последний приграничный конфликт между двумя странами вспыхнул в 2020 году. Тогда в результате столкновений военнослужащих двух стран погибло 20 индийских солдат.

Поэтому каждая из стран держит в спорном регионе крупные группировки войск. По данным американской разведки, внезапные стычки между противоборствующими сторонами могут перерасти в полноценный вооруженный конфликт.

Напомним, что в августе 2023 года генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин выступил с предложением к индийскому премьер-министру Нарендре Моди по деэскалации приграничного конфликта на полях саммита БРИКС.