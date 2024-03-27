Команда Гугл разработала нейросеть, которая умеет по тому, как человек кашляет, определять, чем он болен. О разработке пишет Nature.

Нейросеть HeAR изучила миллион аудиозаписей с разными типами кашлей и звуками дыхания человека при появлении першения в горле. Авторы изобретения заверяют, что нейросеть научилась по характеру и громкости кашля определять, чем человек болен. Она оценивает здоровье легких и ставит предварительный диагноз. Разработчики пишут, что ИИ способен распознать ковид и туберкулез, а также другие заболевания легких и дыхательных путей.

В публикации говорится, что призвать на помощь нейросеть ученые решили еще во время пандемии. Уже тогда стало понятно, что ИИ можно научить по характеру кашля определять наличие ковид. Разработчики HeAR сообщили, что уникальность их изобретения заключается в возможности настроить алгоритм на выполнение разных задач, однако до выхода продукта на массовый рынок еще долго.