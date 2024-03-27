Украинские СМИ попытались выдать за «сотрудника ФСБ» одного из зрителей, находившегося во время теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчина вышел на связь и разоблачил украинские фейки о себе.

Мужчина по имени Алексей, которого на Украине попытались выдать за силовика, рассказал, что не имеет ни малейшего отношения ни к ФСБ, ни к любым другим силовым структурам. Он отметил, что работает в строительной компании. Алексей подчеркнул, что данный информационный вброс является невероятной подлостью, ведь произошли ужасные трагические события, свидетелем которых ему пришлось стать. По словам мужчины, он не сразу понял, что произошло. К счастью, ему удалось эвакуироваться из зала до того, как в него вошли террористы.

Ранее украинские средства массовой информации начали распространять публикации, в которых говорилось о присутствии сотрудников российских спецслужб в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Украинские источники опубликовали ряд фотографий зрителей, заявив, что они являются «сотрудниками ФСБ». Среди этих снимков оказалось и фото Алексея.