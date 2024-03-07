Балтийский флот в ходе учений в Калининградской области отработал уничтожение дронов-камикадзе условного противника с применением зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2».

Пресс-служба флота сообщила, что комплексы выехали на один из полигонов. На учениях использовалось специально разработанное программное обеспечение для тренажера ЗРК, которое позволило точно имитировать траектории полета ракет и дронов, а также попадание по ним. В задачу входило отражение воздушного нападения, передает ТАСС.

Условный противник использовал не только дроны-камикадзе, но также вертолеты, самолеты и крылатые ракеты. Всего зенитно-ракетным комплексам «Тор-М2» удалось поразить 20 воздушных целей.

В маневрах принимали участие 10 комплексов «Тор-М2», а также 50 военнослужащих.