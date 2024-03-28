Дмитрий Сараев, который пережил теракт в Крокус Сити Холле, рассказал о события в зрительном зале в момент нападения. Он также продемонстрировал следы выстрела на своем рюкзаке и куртке.

«Ситуация начала развиваться лавинообразно, очень быстро. Падали замертво люди, и я видел ранения пулевые в голову — женщины, мужчины. Люди падали, на них наступали те, кто пытался прорваться вперед к стеклу, подальше от эпицентра стрельбы», — цитирует мужчину сайт телеканала РЕН ТВ.

Сараев спрятался за угловой балкой, но там было много людей, поэтому его просто вытолкнули из импровизированного укрытия. Тогда мужчина разбил стекла и выбрался из здания, получив сильные порезы рук и ног. Двигаясь к окнам он ощутил сильный толчок в спину, но тогда не подумал, что по нему стреляли. У него была только одна мысль – быстрее оказаться на улице.

После обнаружения отверстий в рюкзаке и на куртке Дмитрий обратился в Щелковскую городскую больницу. Там врачи извлекли пулю, хотя сам мужчина думал, что в него попала какая-то мелкая дробинка.