Утром 29 марта на Западной Украине прогремела целая серия взрывов. Власти пока не сообщают подробности, однако известно об ударах по Ивано-Франковску, Хмельницкому и Львову.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что атака проводилась на объекты энергетической инфраструктуры западной части страны. До этого также проводились атаки на ГЭС в Каменском Днепропетровской области.

ВС РФ снова провели массированную комбинированную атаку с применением дронов-камикадзе «Герань» и нескольких видов ракет. Известно о пусках боезарядов Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также гиперзвуковых «Кинжалов» с истребителя МиГ-31К.

Также известно о взрывах в Черкассах, после которых вспыхнул серьезный пожар. На данный момент там работают представители оперативных служб.