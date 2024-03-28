Сверхзвуковые ракеты «Оникс» прошли модернизацию, в рамках которых их превратили в мощное оружие, позволяющее эффективно поражать наземные цели.

В российском ОПК пояснили, что «Ониксы» и ранее задействовались для таких ударов. Однако сейчас они оснащены новейшими головками самонаведения, которые значительно повышают точность атак.

«Оникс» – одна из тех ракет, с которыми не в состоянии справиться украинская ПВО. Именно поэтому в ходе модернизации их превратили в универсальное оружие. Если ранее они запускались только из БРК «Бастион», подводных лодок и надводных кораблей, то сейчас удары этими ракетами можно наносить и с воздуха. Также продолжается работа по защите «Ониксов» от средств радиоэлектронной борьбы противника и по увеличению дальности действия.

Сейчас боезаряды преодолевают 800 километров, но целью является увеличение дальности еще на 200 км.