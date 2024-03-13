Боевики ВСУ, управлявшие беспилотными аппаратами, скрывались в заброшенном доме, но попали под удар ракеты «Изделие 305». Обнаружили и ликвидировали противника бойцы 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ.

Операторов БПЛА обнаружил разведывательный дрон. Боевики разгружали машину, после чего вместе с грузом скрылись в заброшенном здании. Именно по нему и был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) «Изделие 305».

Она оснащена головкой самонаведения с оптической тепловизионной системой, позволяющей обеспечивать высокую точность атак по противнику. Пуск таких ракет осуществляется ударными вертолетами Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Дальность поражения целей ЛМУР достигает 14,5 километра. Боевая часть весит 25 кг. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы «сложить» дом, в котором затаились боевики ВСУ.