Телеканал Al Hadath сообщил, что пятеро людей в северной части сектора Газа погибли в результате падения контейнеров с гуманитарной помощью, сброшенной с воздуха. Отмечается, что во время спуска груза с гуманитарной помощью с самолета, некоторые стропы парашютов запутались. В результате этого, тюки с грузом полетели с бешеной скоростью. Видеозапись падения груза с гуманитарной помощью появилась в социальных сетях.

Контейнеры упали на толпу ожидающих продукты питания палестинцев. По данным телеканала, минимум пятеро людей погибли. Отмечается, что в гуманитарных миссиях могли участвовать транспортные самолеты ВВС США, Бельгии, Франции, Нидерландов, Египта, Иордании. Однако с какого именно самолета были отправлены контейнеры с нераскрывшимися парашютами неизвестно.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о гибели десяти палестинцев в результате образовавшейся давки во время доставки гуманитарной помощи на север сектора Газа. Некоторые пострадали из-за наезда грузовых автомобилей, говорится в сообщении ЦАХАЛ.