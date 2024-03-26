Французский LCI телеканал решил назвать целых пять сценариев для французской армии Макрона, заявившего о возможности ввода войск на территорию Украину. Еще недавно французское правительство заявляло, что не является стороной конфликта. А теперь Макрон бросает Москве практически прямой вызов, заявив о готовности французских военных идти против русских с оружием в руках.

По слухам, в Одессу уже был отправлен французский военный контингент. Телеканал LCI обозначил 5 сценариев действий французских военных на территории Украины.

В первом сценарии журналисты предположили, что французы могут заняться строительством военных заводов в Киеве. Но в данном случае логичнее было бы вести разговор об инженерах, а не о военных.

Второй сценарий – французские военнослужащие занимаются обучением бойцов ВСУ разминированию.

Третий – французские бойцы разворачивают в Одессе свои системы ПВО.

Четвертый – бойцы Макрона должны создать так называемую защитную зону на территории Украины, чтобы Киев смог увеличить число активных военных подразделений без дополнительны мобилизационных мер.

Пятый – французская армия открыто воюет против ВС РФ в качестве союзников Киева. Но так как Франция является членом НАТО, то это будет означать началом Третьей мировой.