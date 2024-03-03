В ночь на 3 марта ВСУ предприняли самую мощную с начала СВО массированную атаку на Крым. Но противовоздушная оборона уничтожила все 38 беспилотников, запущенных по полуострову.

Из-за угрозы, спровоцированной украинской атакой, были закрыты Крымский мост и участок дороги «Таврида» в Феодосии, над которой слышали звуки взрывов. Движение автомобилей запустили по старой трассе через Приморское.

По данным политика Олега Царева, падение обломков дрона спровоцировало возгорание нефтебазы в Феодосии, однако экстренные службы среагировали мгновенно и оперативно потушили пожар. Также повреждена часть дорожного покрытия на трассе «Таврида». Больше разрушений не зафиксировано, погибших и раненых тоже нет.

Полковник запаса Эдуард Басурин отметил, что такими атаками Киев пытается найти уязвимые места в противовоздушной обороне Крыма, но сделать ему этого не удается.