На встрече с летчицами Краснодарского училища российский президент сравнил насыщенность своего рабочего графика с водопадом, который «льется бесконечно».

Во время общения с президентом летчицы спросили, какое событие стало самым ярким для него в прошлом году. Путин признался, что его жизнь – «бесконечные события». Он сравнил свою жизнь с бесконечно льющимся водопадом.

Даже в кругу близких и на отдыхе он ни на минуту не забывает о президентских обязанностях. Он старается общаться с близкими, но в голове постоянно держит, что «через 5 минут ему позвонит тот-то», а «через 10 минут он должен позвонить туда-то». Путин пояснил, что от него как от президента требуется постоянно быть начеку, чтобы при необходимости «отреагировать и скорректировать».

Самыми «яркими» событиями прошлого года президент считает те, что касались СВО. Из них наиболее волнующими были встречи с бойцами и членами их семей. Президент признался, что всегда старается скрыть эмоции, но на таких встречать делать это особенно сложно.