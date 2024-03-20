Россия не станет уподобляться Киеву и наносить удары по мирным жителям Украины и гражданской инфраструктуре. У нее имеются свои планы и они будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Кремле.

«Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить: и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – заявил глава государства.

Он также отметил стойкость жителей приграничных районов, которые в последнее время все чаще оказываются под ударами противника, выразил восхищение их мужеством.

Напомним, 20 марта ВСУ вновь атаковали Белгород, что привело к гибели одного местного жителя. Также были госпитализированы с ранением два человека, в том числе и 17-летняя девушка.