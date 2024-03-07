Российский президент поздравил с праздником всех женщин, которые участвуют в СВО, а также ждут дома мужей, отцов, братьев.

Видеопоздравление Путина размещено на официальном портале Кремля. Из обращения главы государства понятно, что речь идет не только о женщинах-военнослужащих. Его поздравления адресованы медикам и волонтерам, которые помогают военным на передовой и в тылу, а также о матерях, женах, дочерях, сестрах, которые ждут бойцов дома.

В поздравлении с 8 Марта Путин обращается к женщинам, которые поддерживают военных. Президент подчеркнул, что каждая из них день за днем подтверждает, насколько «неодолима сила женского сердца». Каждая является образцом стойкости и источником уверенности, что «правда и добро на нашей стороне».