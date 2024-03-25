На совещании 25 марта, которое было посвящено действиям после теракта в «Крокусе», российский президент В. Путин прокомментировал позицию тех, кто поддерживает киевский режим.

Российский президент высказался о странах, которые поддерживают киевский режим. Путин сказал, что никто из поддерживающих Киев не хочет стать соучастником теракта или спонсировать террористов. «Вопросов тут действительно очень много», – подчеркнул российский президент.

На том же совещании Путин сказал о том, что Киев создает новый Гитлерюгент». Эта одна из его задач, которая, как полагают в Киеве, приведет украинцев к победе. А еще для победы, по мнению киевского режима, нужно сражаться «до последнего украинца», ужесточить мобилизацию и неукоснительно исполнять все приказы Запада.

Ране Москва неоднократно подчеркивала, что конфликт на Украине можно разрешить миром. Но для начала Киев должен снять запрет на переговоры с Москвой.