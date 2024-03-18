Президент России Владимир Путин прокомментировал отмену выборов на Украине. Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекают 20 мая, а новые выборы он проводить не собирается, так как в стране объявлено военное положение.

Российский лидер заявил, что вопрос о том, с кем Москва стане договариваться о мире на Украине, остается открытым. Но обещал над ним подумать.

«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом», – цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, на Украине намерены проводить выборы не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Выборы президента РФ завершились 17 марта, в настоящий момент продолжается подсчет голосов. Но с уверенностью можно говорить, что с результатом более 85% победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.