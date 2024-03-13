В интервью для РИА Новости и телеканала «Россия 1» президент РФ Владимир Путин оценил действия ВСУ в Крынках Херсонской области. Он отметил, что киевский режим бросал туда военнослужащих как в мясорубку, на убой.

«Просто как в мясорубку людей своих бросали туда — и всё. Они там бегали уже босиком последнее время, в прямом смысле этого слова. В прямом смысле этого слова. Боеприпасы пытались забросить им туда скоростными лодками и беспилотниками. Ну что такое? Ну что? Это просто на убой, просто отправляли на убой», – заявил глава государства.

Также он рассказал журналисту Дмитрию Киселеву, что интересовался у главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, понимают ли в Киеве, что просто уничтожают своих военных. На что генерал ответил, что все это осознанно, атаки в Крынках должны быть продемонстрировать Западу, что ВСУ удерживают плацдарм под Херсоном.

При этом самим военным говорили, что Крынки под контролем и им достаточно закрепить успех. Но даже добраться до населенного пункта на лодке везло далеко не всем. Те же, что все-таки добирался до населенного пункта, попадали под ураганный огонь артиллерии и авиации.

По словам Путина, со стороны военнослужащих ВСУ эти десанты в Крынки были настоящей трагедией.