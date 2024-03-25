25 марта в ходе совещания по действиям, которые осуществляются после теракта в «Крокусе», российский президент В. Путин сказал, что Киев создает на Украине «новый «Гитлерюгенд».

Путин напомнил, что подобные теракты совершаются с одной целью – заставить простых граждан паниковать и показать своему народу, что у киевского режима еще остались силы и для него не всё потеряно. Чтобы победить, по версии Киева, нужно только выполнять приказы Запада и команды Вашингтона, биться «до последнего украинца», ужесточить закон о мобилизации и создать новый «Гитлерюгенд», сказал президент России.

Путин напомнил, что еще в 20-е годы прошлого столетия среди националистов Украины был сформирован «Союз украинской националистической молодежи». Позднее он был включен в Организацию украинских националистов* (*запрещен в РФ за экстремизм). Президент России напомнил, что ключевая задача Киева теперь – любыми способами добиться новых денег и оружия от Запада, чтобы значительную часть новой «помощи» «положить в карман».