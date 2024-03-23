После теракта в «Крокус Сити Холле» российский президент В. Путин созвонился с белорусским коллегой А. Лукашенко.

По словам офпреда Кремля Д. Пескова, Лукашенко выразил глубочайшие соболезнования россиянам из-за теракта в «Крокусе». Президенты России и Белоруссии подтвердили, что готовы вместе бороться с терроризмом.

Вечером пятницы группа вооруженных террористов ворвалась в «Крокус». Они расстреляли охранников, а также людей, пришедших на концерт группы «Пикник». После этого террористы пошли в зрительный зал, расстреливая всех, кто оказывался на их пути.

В зрительном зале они также открыли стрельбу, а затем начали поджигать кресла. В результате пожара «Крокус» сгорел целиком. Через 18 минут после начала теракта боевики на белом автомобиле «Рено» покинули стоянку концертного зала. Их задержали в Брянской области. По последним данным, погибло 115 человек, из которых трое – дети.