Польша грозит России вводом войск на Украину, но угроза эта больше касается Киева. Варшава давно мечтает вернуть свои исторические территории и в случае отправки своей армии уже не уйдет с украинских земель, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.

«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине», — пояснил глава государства.

Ранее замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек заявил, что страна не планирует вводить на Украину свои войска. Однако руководитель МИД Радослав Сикорский не исключил такой возможности. Кроме того, он анонсировал присоединение Варшавы к чешской инициативе выделить средства на приобретение сотен тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для ВСУ.