Заказчики теракта в Крокус Сити Холле очевидны. Донецкая народная республика с 2014 года сталкивается с подобными акциями Украины и отлично знает о беспринципности и цинизме киевского режима, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для нас очевидно, кто является заказчиком, кто является финансистом данного чудовищного террористического акта», – отметил политик.

Он заявил, что циничны не только преступные украинские власти, но и те силы, которые оказывают им финансовую и военную поддержку.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о непричастности Киева к теракту. Она заявила, что у Вашингтона нет никаких оснований выдавать Украине индульгенции.