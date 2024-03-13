ВСУ используют дроны для охоты на мирное население Донецкой народной республики, заявил глав ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что удары противника стали более прицельными и наносятся значительно чаще.

Причем страдают от этих ударов гражданская инфраструктура и мирное население.

Пушилин назвал действия ВСУ охотой на гражданских. Причем заметил, что хотя ВСУ постоянно заявляют о нехватке боеприпасов, на ударах по мирным людям не экономят. Они бьют прямо по прохожим или автомобилям, не стремясь выбирать какие-то конкретные цели.

Вражеским беспилотникам противодействует система «Купол». 12 марта она подавила более 50 дронов ВСУ над Ясиноватой, Донецком и Макеевкой.

Напомним, в Белгороде БПЛА ВСУ попал в многоэтажный дом. Обошлось без пострадавших, но фасад и крыша здания получили повреждения. Также вылетели стекла в ряде квартир.