В ходе Всероссийского фестиваля молодежи глава ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос о танках Abrams под Авдеевкой. Он заявил, что по информации Минобороны РФ, Киев перебросил туда 5 единиц американской техники.

При этом три танка уже уничтожены российскими военными, во всех случаях по ним наносились комбинированные удары дронами и противотанковыми ракетами.

По словам Пушилина, пока неизвестно, вывезли ли подбитые танки Abrams на российскую территорию.

Напомним, Киев получил 31 танк Abrams. При этом США поставили условие – использовать боевые машины только в критической ситуации. Под Авдеевкой этот момент для ВСУ настал, но американские танки ничего не изменили на поле боя и не позволили противнику перехватить инициативу.