Точные размеры «санитарной зоны» вокруг российских регионов, граничащих с территорией Украины, будут зависеть от видов вооружений, поставляемых Западом киевскому режиму. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, административные границы Донецкой Народной Республики в соответствии с конституцией проходят по границе бывший Донецкой области. Поэтому линия «санитарной зоны», о которой заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, должна проходить по крайней мере по территории соседней Днепропетровской области.

При этом точные размеры «санитарной зоны» будут напрямую зависеть от видов вооружений, которые Вооруженные силы Украины получают от западных стран. Исходя из дальнобойности украинских орудий будут определены и размеры «санитарной зоны», резюмировал Пушилин.

Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил, что командование ВС РФ не исключает возможности создания «санитарной зоны» вокруг российских регионов с целью обезопасить территорию России от средств поражения ВСУ, в особенности западного производства.