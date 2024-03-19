Вооруженные силы Украины отступают практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике по натиском российских сил. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвигаются вперед, выбивая противника, практически по всем направлениям в Донецкой Народной Республике. При этом продвижения вперед российских сил зафиксированы также и на сложных участках фронта.

Пушилин подчеркнул, что на освобожденных территориях региона полным ходом идут восстановительные работы жилого фонда, а также инфраструктурных объектов. Полным ходом идет восстановление железнодорожных путей сообщения, что позволит улучшить экономическую ситуацию не только в ДНР, но также и в соседних регионах, включая и Республику Крым. При этом в ближайшее время планируется восстановить не только грузовое, но и пассажирское сообщение по железной дороге.