Минюст сейчас рассматривает возможность признания иноагентом певицы Аллы Пугачевой. Телеграм-канал Shot отметил, что этот статус ей могут присвоить аккурат к 75-летнему юбилею 15 апреля.

В настоящий момент осуществляется сбор информации, которая позволит признать Примадонну физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента. Проводится проверка источников ее финансирования, а также публичных заявлений, спровоцировавших бурную реакцию общества.

В Минюсте вряд ли обойдут стороной недавнюю фразу Пугачевой о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию. После сбора доказательств на протяжении 10 дней они будут рассматриваться.

Поэтому не исключено, что как раз ко своему юбилею Пугачева станет иноагентом.