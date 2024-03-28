Исполнительница Алла Пугачева прокомментировала пост в социальной сети певицы Манижи из Таджикистана. Артистка написала, что со стрелками слишком жестко обращались при задержании.

«Прости», – одним словом ответила на это Пугачева в комментариях.

Манижа – уроженка Таджикистана. Она вспомнила детство, которое провела в Душанбе и заявила, что у нее остались теплые воспоминания о том периоде.

О теракте певица высказалась в том духе, что боевики – это злодеи, отбирающие жизнь у других людей. Поэтому национальности они не имеют. Однако с ними все же не стоило обращаться так жестко, потому что «оставаться людьми» нужно даже в критической ситуации.

Пугачева извинилась перед ней. Стоит упомянуть, что она никак не осудила зверское преступление в «Крокусе» и вообще не продемонстрировала никакой реакции на него.