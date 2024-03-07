Публицист Егор Холмогоров поддержал предложения депутатов Госдумы признать Аллу Пугачеву иноагентом, а также заявил, что это стало бы достойным завершением «казуса Примадонны».

В парламенте предложили признать Пугачеву физлицом, исполняющим функции иностранного агента после ее провокационных видео. На одном из них она выплясывала под украинскую песню, а на другом заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию.

Холмогоров отметил, что «казус Пугачевой» происходит со всей Россией уже 50 лет. Она «вела себя как барыня», чуть ли не приватизировала весь шоу-бизнес, позволяла себе скандалы, подобные инциденту в гостинице «Прибалтийская». Тогда, еще во времена СССР, ее «отменили» на ТВ, но ненадолго. Александр Яковлев вернул ее в эфир, а президент Советского Союза Михаил Горбачев присвоил Примадонне звание народной артистки.