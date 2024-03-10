Украинская учительница лишилась собственного жилья и была осуждена на срок в 4 года тюремного заключения за публичную поддержку России. Соответствующее решение было принято судом города Винница. Об этом в своем сюжете рассказывают журналисты украинского телеканала ТСН.

80-летняя пенсионерка, проживающая в Виннице, всегда придерживалась пророссийской позиции, постоянно публикуя посты в поддержку России в социальных сетях. После начала специальной военной операции женщина переехала в Российскую Федерацию, продолжив публиковать посты с критикой украинских властей.

«80-летняя пенсионерка из Винницы Алла Стадницкая работала педагогом и поддерживала Россию, критикуя власти Украины. К началу войны женщина уехала в Россию и уже оттуда начала писала в соцсетях политические посты. За нее взялось СБУ», – пишет украинский Телеграм-канал «Страна».

Судебное заседание было проведено в заочном режиме, поскольку подозреваемая пенсионерка не явилась в зал заседания.