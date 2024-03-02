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Современные родители сталкиваются с большим количеством вызовов в процессе воспитания детей. Психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская в беседе с корреспондентом издания «Газета.ru» перечислила самые распространенные ошибки родителей при воспитании детей.

«Когда речь идет о сравнении с другими детьми, важно помнить, что каждый ребенок уникален и развивается в своем собственном темпе. Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки. Вместо этого поддерживайте и поощряйте усилия своего ребенка, давайте формирующую обратную связь. Помните, что каждый успех имеет значение», – рассказала психолог.

По ее словам, взаимоотношения родителей и детей должны базироваться на четких и предсказуемых правилах. При этом родители должны вести себя последовательно и предсказуемо. Еще одной ошибкой воспитания является недостаток общения и редкие объятия.

«Эмоциональная поддержка, общение и физический контакт играют важную роль в развитии ребенка. Стремитесь создать теплую и поддерживающую обстановку, которая будет способствовать его эмоциональному и психологическому благополучию. Запланируйте для общения с ребенком специальное время. Это поможет ему чувствовать себя понятым и ценным», – резюмировала эксперт.