Российского офицера внутренней службы ГУФСИН вернули с зоне СВО из-за невыплаченного вовремя микрокредита в размере 5 тысяч рублей. Такую информацию передает Телеграм-канал BAZA.

Отмечается, что в феврале 2022 года офицером спецназа Арзу Ахметовым было взято несколько микрозаймов, каждый из которых составлял 5 тысяч рублей. По словам военного, он выплатил все свои долги вовремя. Однако о последнем просто забыл, а вернул его через 2 месяца. Затем военнослужащий уехал в зону специальной военной операции. Будучи в зоне боевых действий офицер узнал, что против него было возбуждено уголовное дело по факту кредитного мошенничества.

Как выяснилось, Ахметов указал при оформлении микрозайма другое место работы, а остальные данные были указаны верно. В результате возбуждения уголовного дела в отношении офицера вернули с зоны СВО и уволили с работы.

В октябре 2023 года судом был отменен приговор в отношении Ахметова, но недавно обвинение в мошенничестве было предъявлено снова, хотя мужчина погасил все свои долги еще за месяц до возбуждения дела.