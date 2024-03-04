В большинстве европейских стран не утихают протесты фермеров, возмущенных поставками дешевой агропродукции из Украины. Януш Войцеховски, занимающий пост еврокомиссара по сельскому хозяйству, призвал Киев перенаправить экспорт своей агропродукции в третьи страны в обход ЕС. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

После прекращения работы так называемой «зерновой сделки» экспорт украинской агропродукции идет в основном сухопутным коридором через страны ЕС и портовую инфраструктуры соседней Румынии. Однако значительная часть украинской агропродукции оседает на европейском рынке, с ценами на которую не могут конкурировать местные фермеры.

По этой причине польские фермеры решили пойти на радикальные меры и заблокировать контрольно-пропускные пункты на польско-украинской границе. Украинский премьер Денис Шмыгаль пожаловался, что бюджет недополучает значительные суммы из-за блокады экспорта зерновых через соседнюю Польшу, однако польский президент Анджей Дуда заявил, что фермеры имеют полное право на протест.