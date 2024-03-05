Объявленный в России в розыск по уголовной статье прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что не отказался от планов сотрудничать с Россией по украинскому конфликту.

В комментариях по случаю выдачи судебных ордеров на Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией РФ, и на Виктора Соколова, командующего Черноморским флотом, международный прокурор заверил, что продолжит попытки наладить диалог с Россией по украинской ситуации. Он также обещал выполнять все свои обязанности, которые прописаны в Римским статусе, в том числе рассматривать в равной степени как обвинительные, так и оправдательные факты.

Ранее МУС выдал ордеры на российского генерала и адмирала, обвинив их в военных преступлениях в ходе российско-украинского конфликта. В вину российским командующим вменяются удары по электрической инфраструктуре Украины с 10.10.2022 по 9.03.2023.