Жительницу Шебекино в Белгородской области во время обстрела ВСУ спас домашний питомец – кот Ачи. Он хотел разбудить хозяйку, так как проголодался и защитил ее от осколков снаряда.

Кот забрался на кровать и улегся на подушку, закрыв голову девушки своим пушистым хвостом. В этом момент в дом влетели осколки снаряда вместе с треснувшими стеклами.

После этого хозяйка увидела кота, который был весь в крови. Если бы он не принял удар на себя, девушка получила бы серьезное ранение головы. Коту тоже повезло, он выжил, но получил ранения и сейчас лечится у ветеринара. Ему каждый день делают перевязки. Также животному приходится соблюдать специальную диету.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал о гибели водителя и троих пострадавших в Белгородской области в результате обстрела ВСУ.