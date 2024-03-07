Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал в американском издании Foreign Policy статью, в которой заявил, что даже членство в НАТО не даст Украине гарантий защиты западными войсками. По словам эксперта, пятая статья военного блока не обязывает страны-члены воевать в случае атаки на другого участника альянса с целью его защиты.

«Статья 5 Североатлантического договора – это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», – заявил Уолт.

Профессор подчеркнул, что западные страны могут и далее отказываться от прямого вооруженного конфликта с Россией даже в случае, если Украина станет членом Североатлантического альянса.

«НАТО – это вовсе не волшебный щит», – резюмировал американский профессор.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что пока Украина не может стать членом блока из-за ведения активных боевых действий на ее территории.