Депутаты нижней палаты Бундестага не поддержали инициативу блока ХДС/ХСС с требованием к немецкому правительству о передаче крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины. Об этом в своем материале сообщает издание Frankfurter Allgemeine.

Комитет по иностранным делам Бундестага выступил с предложением отклонить резолюции, предложенную депутатами ХДС/ХСС о передаче Украине крылатых ракет Taurus. В итоге предложение комитета поддержало 495 депутатов, 190 немецких законодателей проголосовало против, а еще 5 депутатов воздержалось.

Депутаты блока ХДС/ХСС уже пытались провести через Бундестаг данную резолюцию в феврале текущего года, однако две попытки оказались неудачными. При этом немецкие депутаты успешно проголосовали за второй вариант резолюции, представленный правящей коалицией, в котором звучит призыв к правительству передать Украине дальнобойные системы вооружения. Однако в проголосованном варианте резолюции не упоминаются крылатые ракеты Taurus.