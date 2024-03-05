Продюсер П. Рудченко прокомментировал лихие пляски Аллы Пугачевой, которые она устроила на палубе яхты по случаю встречи весны.

Ролик появился на странице артистки в соцсетях. В нем непохожая на себя Примадонна заверила, что беспокоится за нее нужно. Она не стала прерывать съемку, когда зазвучала украинская народная песня «Ой, на горе два дубка», и начала живо приплясывать, демонстрируя во весь кадр жидкие рыжие кудри, пластику и вставные зубы.

Рудченко убежден, что появление подобного видео – «издевка» над россиянами. По его мнению, артистка «подливает масла в огонь», понимая, настолько сегодня россияне остро реагируют на подобные выходки звезд.

Звучавшая песня не относится к творчеству какого-то запрещенного украинского артиста, поэтому масло в огонь Пугачева подливает со свойственной ей аккуратностью. «Издевка обыкновенная», цитирует Рудченко NEWS.ru. Он подчеркнул, что сам лично не имеет ничего против культуры украинцев.