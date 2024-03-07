Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону Стаса Михайлова в конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Он заявил, что исполнитель не сказал ничего такого, что могло бы спровоцировать столь несоразмерные оскорбительные высказывания Примадонны.

Также Пригожин напомнил, что Пугачева совсем недавно приезжала в Россию, чтобы договориться. Видимо у нее не получилось и теперь она заявляет, что «нормальные люди возвращаться не собираются».

Он также отметил правоту Стаса Михайлова. По мнению Пригожина, большинство знаменитостей не найдут себя за рубежом и вернутся на Родину. И им будет стыдно за свои слова и поступки.

Напомним, Пугачева оскорбила Стаса Михайлова, назвав его «му…ом», а также заявила, что уже не в том возрасте, чтобы становиться на колени.