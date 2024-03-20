Зрителям зарубежных концертов Кристины Орбакайте вряд ли стоит рассчитывать, что вместе с ней на сцену выйдет ее мать, считает продюсер С. Лавров.

В беседе с NEWS.ru Лавров сказал, что Пугачева не поддержит дочь на американских концертах, потому что не любит долгие авиаперелеты. Он назвал авиаперелеты «сложной историей» Пугачевой. Для 74-летней артистки физически сложно продержаться 12 часов во время авиаперелета с Кипра в США, а затем еще «полетать» между американскими городами.

Лавров убежден, что на концерты Орбакайте придут лишь русские эмигранты, которые приехали в США еще в девяностые. Продюсер считает, что американский «тур Орбакайте проведет не из-за того, что лично нуждается в деньгах, а из-за намерений «прокормить» огромный коллектив. Насколько известно Лаврову, все артисты из коллектива Орбакайте сидят без работы, но исправно получают «гарантийное пособие».